Китайцы и белорусы сыграют в пляжный волейбол под окнами у Клычкова

18.7.2022 | 16:00 Новости, Спорт

В центре Орла пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу.

С 20 по 23 июля в Орле пройдет этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу с участием гостей из Китая и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Песчаные площадки, расположенные на площади Ленина и в Городском парке культуры и отдыха, начиная с 10 часов утра будут принимать мужские и женские команды.

«Приходите поддержать волейболистов и получить автограф от олимпийских чемпионов!», — предлагает орловская мэрия.

ИА «Орелград»

 

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