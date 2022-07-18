Непривлекательное имущество ценой в миллионы вновь выставлено на торги

Городские власти не теряют надежду продать недвижимость.



Администрация города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования объявила о планируемом проведении торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества. Аукцион назначен на 10 августа 2022 года. В качестве лотов выступят объекты из прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Орла на текущий год. Ранее он был разработан мэрией и согласован депутатами горсовета. Объекты планируется продать в рамках открытого аукциона, участникам которого придется внести задаток. Шаг аукциона установлен в фиксированной сумме, он не превышает 5 процентов от начальной цены каждого лота.

Всего на торги выставлено пять нежилых помещений, принадлежащих городу. Все они ранее неоднократно выставлялись на аналогичные аукционы. По четырем объектам торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Своего рода рекордсменом тут является подвальное помещение по переулку Почтовому, которое власти безуспешно четырежды пытались продать в прошлом году и один раз – в текущем году. Кстати, выручить за этот подвал продавцы планируют чуть более 2 миллионов рублей. Добавим, что цена каждого лота составляет несколько миллионов рублей.

Также уже не в первый раз на торги выставлено нежилое двухэтажное здание на улице Комунны. Продается оно вместе с земельным участком площадью 512 квадратных метров. Начальная цена на данный объект установлена в размере 5,124 миллиона рублей, в том числе на само здание – 4,109 миллиона, на участок – 1,015 миллиона рублей. Лот уже выставлялся на торги в мае и июне 2022 года, но тогда не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не был признан участником.

Возможно, в данном случае потенциальных покупателей смущает не только цена, но и ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Земельного кодекса РФ. Речь идет об особом режиме использования земли в границах водоохранных зон. Там, например, запрещаются размещение кладбищ, скотомогильников и свалок. Также запрещено движение и стоянка транспортных средств (за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие), размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

ИА «Орелград»