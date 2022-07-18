Орловцев предупредили о перебоях в телерадиовещании

Филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ» проводит профилактические мероприятия.

18 и 19 июля жители Орловской области могут столкнуться с перебоями в работе телевидения и радио. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ».

Причиной возможных неудобств являются профилактические мероприятия, необходимые для продления «жизни» телевизионного оборудования. Работы традиционно проводятся в периоды, когда большинство жителей спит или работает.

«Профилактические работы проводились и в эпоху аналоговой телевизионной трансляции. Во время них на экранах телевизоров демонстрировалась настроечная таблица. При этом каждый телеканал транслировался со своего передатчика, и, когда выключался один передатчик, работали другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызывает у них вопросы. Поэтому в дни профилактик количество звонков на горячую линию возрастает», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Перебои в работе могут коснуться 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, включая «Первый канал», «Матч ТВ», «Россия 1», «Россия 24», радио «Маяк», «Радио России» и других.

ИА «Орелград»