Орловчанку признали мошенницей из-за отдыха сына

В судебном процессе против матери сын выступил в качестве свидетеля.



Решение по данному уголовному делу вынес Кромской районный суд Орловской области. Перед ним предстала местная жительница, которую обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана с использованием своего служебного положения). Преступление женщина совершила, работая на крупном сельскохозяйственном предприятии под Орлом. Она занимала должность мастера цеха.

Сын являлся одним из ее подчиненных. Как установили следствие и суд, в октябре 2021 года он на работу не выходил. Несмотря на это, мать вносила в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что ее сын в тот период времени находился на рабочем месте и исполнял свои должностные обязанности. Тем самым, как посчитало следствие, она хотела скрыть от начальства факт его прогула. Дело в том, что сын неожиданно уехал за границу на отдых. Кроме того, пропавшему сыну продолжали начислять зарплату. Сумма вышла небольшая, всего около 12 тысяч рублей, но этого хватило для возбуждения уголовного дела. Нарушения были обнаружены и пресечены службой собственной безопасности предприятия. Женщина вину признала, но от дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ.

А вот ее сын выступил в суде в качестве свидетеля. С его слов выходит, что он планировал отправиться в отпуск в Турцию еще в мае 2021 года. Однако из-за пандемии авиасообщение временно приостанавливалось, поэтому он решил подождать, когда авиасообщение с Турцией вновь будет открыто. В конце августа ему позвонили из турагентства и сказали, что появилась путевка на октябрь. В переносе отпуска на работе ему отказали, но желание слетать в Турцию оказалось таким сильным, что он отправился в «самоволку».

Молодой человек улетел за рубеж, прихватив с собой электронный пропуск на работу, который он «утерял по дороге». Во время его отсутствия мать попросила службу кадров изготовить новый пропуск для сына, который она лично прикладывала к турникету, имитируя визиты прогульщика на работу. Сын заявил суду, что ничего об этом не знал, и только вернувшись домой, узнал, что мать его покрывала. При этом он подчеркнул, что зарплату за время прогула не получил. В результате сын остался в стороне, а мать была признана виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

ИА «Орелград»