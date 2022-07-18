Руководители орловских организаций получили право игнорировать депутатские запросы

Московский суд оставил в силе решение Орловского областного суда.

Депутаты областного Совета не смогли оспорить в Москве решение областного суда, разрешившего руководителям орловских организаций не отвечать на депутатские запросы.

Ранее «Орловский областной государственный заказчик», явно не стремящийся к публичности (через него проходят масштабные проекты, финансируемые из областного бюджета), обратился в облсуд с идеей ограничить депутатские полномочия. Это было мотивировано тем, что депутаты своими запросами «ограничивают участников гражданских правоотношений в реализации своих гражданских прав и нарушают принцип свободы договора».

Облсуд принял сторону «Госзаказчика» и постановил внести изменения в закон «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов». Разумеется, облсовет пытался оспорить такое решение. Однако, первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы признал решение Орловского областного суда правомочным.

Отметим, что депутаты по-прежнему имеют право направлять запросы должностным лицам, начиная от губернатора и заканчивая руководителями органов местного самоуправления. Коррекция депутатских полномочий коснется исключительно запросов к руководителям организаций.

ИА «Орелград»