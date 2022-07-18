С жителей Орла собрали 7,2 миллиарда рублей налогов за полгода

Текущие налоговые сборы превышают показатели предыдущего года.



Как сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу, в первой половине 2022 года на территории областного центра было собрано и поступило в территориальный бюджет более 7,2 миллиарда рублей. Показатель аналогичного периода прошлого года оказался превышен на 425,5 миллиона рублей, или на 6,2 процента. Как отмечают специалисты, положительная динамика сложилась, например, по УСНО – упрощенной системе налогообложения. Платежи по ней по сравнению с предыдущим годом возросли на 132,2 миллиона рублей, или на 16,8 процента. В целом в этом году они составили 918,8 миллиона, причем 118,6 миллиона из них поступило непосредственно в бюджет города Орла.

Положительная динамика поступлений замечена и по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Продажа патентов горожанам принесла в этом году в казну 61,6 миллиона рублей, превысив прошлогодний уровень на ощутимые 23,9 миллиона. Нетрудно подсчитать, что выручка от реализации патентов по сравнению с прошлым годом выросла в 1,6 раза.

«Рост поступлений наблюдается и во внебюджетные фонды, — отметили в инспекции ФНС России по городу Орлу. — Их сумма составляет более 6 миллиардов рублей, что на 155,6 миллиона рублей больше аналогичного периода 2021 года. Положительная динамика сложилась в разрезе всех фондов». Например, в Пенсионный фонд РФ поступления составили 4,5 миллиарда рублей, что на 110 миллионов превысило результат первого полугодия 2021-го.

Платежи по страховым взносам в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования по сравнению с прошлым годом возросли на 40,8 миллиона рублей, или на 3,8 процента, и превысили отметку в 1,1 миллиарда. В Фонд социального страхования сборы составили 512,7 миллиона рублей, увеличившись на 0,9 процента. Кроме того, налоговики отмечают увеличение поступлений по НДФЛ в консолидированный бюджет РФ. В городе было собрано этого налога на 3,3 миллиарда рублей, или на 9,2 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»