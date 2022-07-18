В Мценске в детсадах насчитали больше детей, чем имеется в городе

Удивительный парадокс чиновники объяснили процессами внутренней миграции.



Власти Мценска оценили текущие проблемы в системе дошкольного образования. Дело в том, что на днях там была утверждена в новой редакции муниципальная программа развития образования. В числе прочего она включает в себя мероприятия по укреплению материальной базы дошкольных учреждений райцентра. Согласно программе, доля детсадов, полностью отвечающих современным техническим требованиям, должна расти ежегодно. Поразительно, но в городе, согласно официальной статистике, нет проблемы, характерной для других крупных населенных пунктов, а именно очередь в детсады.

Согласно обнародованным данным, охват дошкольным образованием детей 3-7 лет составил 104,7 процента от общего количества мценских детей в указанном возрасте. «Охват детей выше 100процентов объясняется тем, что в дошкольные учреждения города посещают дети из населенных пунктов Мценского района, — следует из паспорта муниципальной программы. — Для детей этого возраста организована предшкольная подготовка. Кроме этого, предшкольной подготовкой охвачены дети, не посещающие детский сад. Все указанные формы предоставления образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях в полной мере обеспечивают доступность дошкольного образования в городе Мценске».

Местные чиновники также уверяют, что в настоящее время система образования города в состоянии предоставить высококачественные возможности образования. Так, в 2021-2022 учебном году в городе действовало 12 учреждений дошкольного образования, которые предоставили 2460 мест для дошколят. По данным на начало прошедшего учебного года, то есть на 1 сентября 2021-го, в детские сады Мценска было записано 1866 детей, то есть в городе была обеспечена 100-процентая доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

«За последние годы в муниципальной системе образования созданы условия для дифференцированного обучения, развития и воспитания детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями, — следует также из программы. — В дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, всего детей с ОВЗ в детских садах 279 человека. Они посещают группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, с нарушениями зрения и со сложными дефектами. Кроме этого, действуют группы кратковременного пребывания и группы круглосуточного пребывания». Добавим, что численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Мценска, насчитывает 283 человека.

ИА «Орелград»