В Орле 22 процента безработных исчезли из статистики

Специалисты сравнили текущий уровень безработицы с прошлогодним.



Правительство Орловской области опубликовало очередной бюллетень социально-экономического развития региона. Один из его разделов посвящен аналитике рынка труда. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 июня 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась по сравнению с 1 июня 2021 года на 22 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,7 процента численности рабочей силы, тогда как годом ранее показатель составлял 0,9 процента.

Согласно приведенной статистике, на 1 июня 20221 года в регионе официально было зарегистрировано 3220 безработных граждан. Отметим, что речь идет только о тех орловцах, которые обратились в государственную службу занятости и были поставлены на учет. Кстати, по сравнению с 2020-м в прошлом году количество официальных безработных сократилось почти на 70 процентов. Напомним, число оставшихся без работы орловцев резко выросло на фоне ограничений, которые в экстренном порядке вводились властями региона из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Официальные отчеты доказывают, что ситуация постепенно выправляется. Так, по состоянию на 1 июня 2022 года на учете в государственной службе занятости стояло всего 2502 человека. При этом в областной базе вакансий, информацию о которых властям предоставляют работодатели, насчитывается порядка 8000 свободных рабочих мест. Самыми востребованными остаются врачи – для работников этой профессии в Орловской области открыто 430 вакансий. Кроме того, орловским предприятиям требуются 399 слесарей, 398 операторов, 376 продавцов, 310 швей, 305 водителей, 264 уборщика, 254 инженера и другие специалисты.

ИА «Орелград»