В Орле госпитализирована женщина, попавшая на Ливенской под автобус

36-летняя женщина вышла на проезжую часть без цели перехода.

Вчера вечером на улице Ливенская пешеход была сбита автобусом. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 21.35 автобус «Бова Футура» ехал по Ливенской со стороны 1-й Курской в направлении Молдавской. В районе дома № 3 по Ливенской под его колеса попала 36-летняя женщина, вышедшая на проезжую часть, но не собиравшаяся ее переходить.

Дорожный инцидент обернулся для пешехода серьезными телесными повреждениями, которые потребовали медицинского вмешательства.

ИА «Орелград»