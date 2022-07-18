В Орловской области 14-летняя девушка упала с мотоцикла

20-летний ухажер, не имеющих водительских прав, превысил скорость и не справился с управлением.
В субботу вечером в Дмитровском районе 14-летняя девушка упала с мотоцикла во время поездки по грунтовой дороге с 20-летним парнем.
По сообщению пресс-службы УГИБДД, авария произошла в восемь часов вечера в поселке Кастоборовка. При этом, водитель мотоцикла Wels Planeta Sport не имел права управления своим транспортным средством.
Несовершеннолетний пассажир мотоцикла получила телесные повреждения, но происшествие обошлось без тяжелых травм.
ИА «Орелград»