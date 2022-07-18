В Орловской области 15 подростков поставлены на особый учет

А в целом почти 2500 человек состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции.



Уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) Орловской области подвела итоги своей деятельности за первую половину 2022 года. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, основные цифры были озвучены на совещании, где так рассматривались вопросы комплектования, индивидуально-воспитательной работы, работы по укреплению служебной дисциплины и законности. Согласно приведенной статистике, всего в первой половине текущего года на учете УИИ состоял 2481 осужденный, подозреваемый и обвиняемый, в том числе 15 несовершеннолетних. Для сравнения, в первом квартале 2022 года по учетам УИИ прошло 2006 осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

«Возложены дополнительные обязанности по представлению инспекций 72 осужденным, продлен испытательный срок 68 осужденным, дополнены ограничения, ранее установленные приговором суда, 61 осужденному, — перечисляют в управлении ФСИН. — За нарушения порядка и условий отбывания наказания осуществлены замены (отмены) имеющегося наказания на лишение свободы 187 осужденным».

Также отмечается, что все 100 процентов граждан, приговоренных к обязательным работам, были привлечены к отбытию данного наказания в отчетном периоде времени. Уровень привлечения к исправительным работам составил 99,85 процента. Отметили в ведомстве и то, что в первой половине 2022 года по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 61 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ко всем указанным лицам применялось оборудование СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц.

ИА «Орелград»