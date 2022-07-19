Дома-памятники в Орле снова попытаются сдать в аренду за 1 рубль

Четыре невостребованных объекта повторно выставлены на аукцион.



Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о проведении 12 августа 2022 года аукциона, который пройдет в малом зале мэрии. Победители получат право на заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников. Речь идет о так называемых домах-памятниках, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений по цене предмета торгов.

На торги выставлено четыре лота, каждый из которых представляет собой отдельный дом-памятник. Все они были выставлены на аукцион, назначенный на 19 июля 2022 года. Однако, судя по всему, желающих арендовать их даже на очень льготных условиях не нашлось. Возможно, новая попытка станет для чиновников более удачной. Что касается лотов, то они следующие. Так, повторно на торги выставляется расселенный трехэтажный жилой дом № 55 общей площадью 618,3 квадратных метров, расположенный на улице Старо-Московской.

Потенциальный арендатор при определении вида деятельности должен будет руководствоваться положениями охранного обязательства, выданного на этот объект культурного наследия регионального значения. В реестре памятников он указан как «Дом жилой И.Л. Лобанова, в котором останавливался писатель И.С. Тургенев» 1879-1881 г.г.». Рыночная стоимость права владения и пользования данным объектом недвижимости установлена в размере 580 447 рублей. Сдать в аренду его планируется сроком на 49 лет.

Начальная цена торгов составляет 49 рублей, то есть 1 рубль в год. Однако в процессе конкурентной борьбы между участниками аукциона она может быть немного повышена, так как шаг аукциона установлен в размере 2,45 рубля. Годовая арендная плата за земельной участок площадью 1777 квадратных метров, расположенный под указанным домом, на момент объявления аукциона установлена в размере 9,54 рубля. В дальнейшем ее размер будет определяться «в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации».

На повторные торги также выставлены дома-памятники №№ 5, 7 и 9 по улице Салтыкова-Щедрина. Все они были построены в XIX веке и долгое время являлись жилыми зданиями. Дома также внесены в реестр памятников и находятся под защитой охранных обязательств. Напомним, власти Орла начали практиковать льготную аренду несколько лет назад. За 1 рубль в год они готовы сдать арендаторам только те здания, которые имеют особый статус, но так обветшали, что не могут более выполнять свои основные функции и остро нуждаются в реставрации. Денег на приведение их в порядок в местном бюджете традиционно не хватает, поэтому спасение исторических зданий властям видится в частных инвестициях.

ИА «Орелград»