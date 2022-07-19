Карантин в нацпарке «Орловское полесье» отменен

Указ об отмене ограничительных мероприятий издал Вадим Соколов.



Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов распорядился об отмене карантина по африканской чуме свиней. Ограничения были введены в марте 2022 года после того, как на территории национального парка «Орловское полесье» был обнаружен павший дикий кабан. Экспертиза показала, что животное погибло от вируса АЧС. Тогда же был введен карантин, который теперь снят на основании представления областного управления ветеринарии. Указ уже вступил в силу, хотя наблюдать за ситуацией специалисты еще будут в течение определенного периода времени.

Как ранее сообщал «Орелград», карантин был введен указом губернатора Андрея Клычкова на основании протокола Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» от 24 марта 2022 года. Инфицированным объектом по африканской чуме свиней был признан земельный участок площадью 4 квадратных метра, расположенный на территории Алехинского сельского поселения Хотынецкого района.

Посещение этой территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы, было запрещено. Главе Хотынецкого района на период действия карантина было рекомендовано обеспечить «работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, и в иных местах скопления граждан». Директору «Орловского полесья» на период действия карантина было рекомендовано проведение мероприятий по регулированию численности дикого кабана на территории нацпарка и доставке всего добытого биоматериала для проведения лабораторного мониторинга. Кроме того, было предписано обследовать территорию нацпарка «в целях выявления захоронений павших свиней, а также случаев падежа диких кабанов».

Напомним, на июньском заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета обсуждалась эпизоотическая ситуация в Орловской области. Перед депутатами выступил руководитель территориального Управления Россельхознадзора Евгений Черный. Он рассказал, что в текущем году в Орловской области зарегистрирован один инфицированный объект по АЧС, в нацпарке «Орловское полесье». Заместитель руководителя ТУ Россельхознадзора Лев Лейзеров в своем выступлении акцентировал внимание комитета на проблемных вопросах эпизоотического благополучия. Например, проблемой региона он назвал практику засева полей кормовыми культурами на расстоянии ближе одного километра от ограждений свиноводческих комплексов. Такие поля, с точки зрения специалистов, являются приманкой для диких кабанов, которые считаются основными переносчиками вируса АЧС.

ИА «Орелград»