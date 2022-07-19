Мэр Орла пообещал отремонтировать дороги ко дню, которого нет в календаре

В переписке с горожанами Парахин пообещал окончить ремонт дорог к 31 ноября.

Общаясь в социальных сетях с жителями Орла, мэр Юрий Парахин пообещал окончить ремонт наиболее загруженных городских дорог к 31 ноября, то есть — ко дню, который никогда не наступит, поскольку его нет в календаре.

«Сейчас завершаем разработку документации и выходим на поиск подрядчика для ремонта ул. Германо, ул. Березовой и пер. Ремонтного до ул. Паровозной, ул. МОПРа от ул. Комсомольской до МЧС, ул. Комсомольской в районе «Гаммы» и главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева (с обустройством ливнёвки). Кроме того, планируем капремонт ул. Пионерской и ул. Салтыкова-Щедрина», — рассказал градоначальник на своих страницах в соцсетях.

В комментариях, которые в этот раз не были отключены, граждане поинтересовались судьбой наиболее загруженных орловских автодорог, на что удостоились ответа Парахина:

«Да, эти дороги действительно в плохом состоянии, поэтому на ул. Карачевскую, ул. Васильевскую и ул. Пушкина до разворотного трамвайного кольца сейчас готовится проектная документация для капремонта с заменой рельс, асфальта, столбов освещения и так далее. Закончим к 31 ноября 2022 года».

Правда, такой ответ выглядел довольно двусмысленно:

«31 ноября? Это значит никогда???? Нет такой даты, ну реально не смешно!», — возмутились орловцы.

Отметим, что ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил о беспрецедентном увеличении финансирования дорожных работ в областной столице.

ИА «Орелград»