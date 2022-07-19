На Орловщине вскрыты сотни коррупционных преступлений

Преступления коррупционной и экономической направленности выявили силовики.



В первой половине 2022 года на территории Орловской области было выявлено 378 преступлений экономической и коррупционной направленности. Об этом говорится в информации регионального управления МВД России о состоянии оперативной обстановки в области. Из справки следует, что 255 выявленных преступлений относятся к категории тяжких или особо тяжких, а 51 преступление совершено в крупном и особо крупном размере. Непосредственно сотрудниками органов внутренних дел было вскрыто 84 преступления коррупционной направленности.

Тем временем, в Орле общественники и полицейские напомнили горожанам о недопустимости коррупции. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в областном центре была проведена специальная профилактическая акция. Посетителям МФЦ и прохожим раздавали памятки, в простой форме рассказывающие о том, что такое коррупция. Там же содержалась информация об ответственности за преступления коррупционной направленности и были указаны контакты, по которым можно обратиться в случае выявления так называемых коррупционных проявлений.

«Сотрудница управления по работе с личным составом УМВД напоминала гражданам о том, что не только получение, но и дача взятки должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, — уточнили в пресс-службе регионального УМВД. — Орловцы и гости города охотно знакомились с информацией и задавали интересующие их вопросы, на которые полицейские давали развернутые ответы».

В акции также приняла участи член Общественного совета при региональном УМВД Ирина Ветрова. Она напоминала прохожим об основных преимуществах пользования Порталом государственных услуг. Такими преимуществами являются, например, сокращение сроков получения госуслуг и уменьшение финансовых затрат.

«Я сама регулярно пользуюсь Единым порталом и уверена, что его сервисы значительно сокращают время получения необходимых государственных услуг», — призналась Ирина Ветрова.

ИА «Орелград»