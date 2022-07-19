Орловцев призвали держаться подальше от деревьев: надвигаются грозы с градом

В среду, 20 июля, у владельцев автомобилей и частных домов есть основания для беспокойств.

В ближайшие сутки МЧС рекомендовало жителям Орловской области держаться подальше от деревьев — это обезопасит от гроз и града, которые предположительно обрушатся на регион.

«С 21 часа 19 июля по 21 час 20 июля на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8°С…+13°С, днём +18°С…+23°С», — предостерегают в пресс-службе МЧС со ссылкой на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что лето 2022 года оказалось богатым на ураганы, наносящие ущерб автомобилям, частным домам и линиям электропередач. В прошлый раз не обошлось без человеческих жертв. В частности, несколько пожилых женщин пострадали в результате падения деревьев, обрушенных сильными порывами ветров.

ИА «Орелград»