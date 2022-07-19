Орловец совершил путешествие, чтобы украсть стиральную машину

Мужчина отправился в другой район, где и совершил преступление.



В Орловской области Новодеревеньковский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже, которая примечательна своими обстоятельствами. Подробности сообщила пресс-служба этого суда. Перед ним предстал не местный житель, как это обычно бывает, а житель соседнего Залегощенского района Орловской области. Как следует из материалов уголовного дела, он совершил самое настоящее криминальное путешествие. Мужчина приехал в гости к своей знакомой, которая, кстати, является пенсионеркой.

В чужом доме его взгляд упал на стиральную машину, стоявшую в углу в прихожей. Гость улучил момент, когда хозяйки дома не было рядом. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, он «с целью личного материального обогащения похитил из прихожей комнаты» приглянувшуюся ему технику. Суд посчитал, что своими действиями злоумышленник причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. Ведь она живет только на пенсию, и потеря стиральной машины стоимостью около 20 тысяч рублей стала для нее ощутимым финансовым ударом.

Действия «путешественника» были квалифицированы судом по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, согласившись с предъявленным ему обвинением. Дело слушалось в особом порядке уголовного судопроизводства. При назначении наказания суд счел возможным не лишать подсудимого свободы. Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному, он приговорил злоумышленника к 1 году исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. Вещественное доказательство — стиральная машина — по вступлению приговора в законную силу должна быть передана потерпевшей.

ИА «Орелград»