Парахин велел ликвидировать управление градостроительства

Механизм ликвидации был запущен соответствующим постановлением мэра.



Мэр Юрий Парахин издал постановление «О ликвидации юридического лица «Управление градостроительства администрации города Орла». Как следует из документа, сделано это в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Парахин распорядился сохранить основные цели деятельности ликвидируемого управления градостроительства за администрацией города Орла. Главе управления он поручил официально сообщить в Федеральную налоговую службу о начале процедуры ликвидации.

Ликвидационную комиссию возглавил Владимир Плотников — начальник управления градостроительства, главный архитектор администрации города Орла. Напомним, на этот пост Плотников был назначен в сентябре 2019 года. Комиссии поручено провести необходимые ликвидационные мероприятия в трехмесячный срок в порядке, установленном статьей 63 Гражданского кодекса РФ. В Единый государственный реестр юридических лиц должна быть внесена запись о начале процедуры ликвидации юридического лица «Управление градостроительства администрации города Орла». После этого дважды с периодичностью один раз в месяц чиновники должны размещать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации.

Также комиссии предстоит уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале процедуры ликвидации, а после окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс. После этого надлежит произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица, а по завершении расчетов с ними составить ликвидационный баланс. На финальном этапе будет оформлено свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации управления градостроительства.

Основными задачами ликвидируемого управления было участие в деятельности по развитию территорий Орла, обеспечение рационального использования земельных ресурсов при размещении объектов жилищного, общественного, промышленного и коммунального назначения, присвоение и аннулирование адресов и наименований элементам улично-дорожной сети, регулирование деятельности по архитектурно-строительному проектированию и благоустройству. Также на него было возложено осуществление функций в области дизайна городской среды, формирования внешнего архитектурно-художественного облика города, разработка концептуальных решений в сфере праздничного оформления города.

ИА «Орелград»