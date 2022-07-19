Под Орлом юные мотоциклисты пострадали, столкнувшись с дедушкой на «Жигулях»

Парни без водительских прав получили травмы.

Вчера вечером во Мценске столкнулись пожилой мужчина на «Жигулях» и двое юношей на мотоцикле. Травмы получили подростки.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 19.20 73-летний дедушка ехал на автомобиле ВАЗ 21074 по улице Тургенева. При повороте налево он столкнулся с мотоциклом Каwasaki ZZR400, которым управлял 18-летний парень без водительских прав.

Пенсионер не пострадал, а вот водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»