Расчеты с перевозчиками изменили в Орле по решению Верховного суда

Перевозчики добились изменения правил субсидирования за перевозку льготников.



Как уже рассказывал «Орелград», в мае 2022 года Верховный суд Российской Федерации признал частично недействующими нормы постановления администрации города Орла, регулирующие порядок предоставления субсидий перевозчикам. Иск подал один из перевозчиков, который оспаривал в судебном порядке правомерность некоторых норм постановления мэрии от 9 сентября 2015 года № 3993. Как сообщили ранее в суде Советского района, он полагал, что утвержденный порядком расчет сумм субсидий не позволяет компенсировать перевозчикам в полном объеме недополученные доходы в связи с перевозкой льготников, поскольку ограничен лимитом бюджетных обязательств.

С этим доводом согласился Верховный суд РФ, который признал недействующими сразу пять пунктов спорного постановления — «в той мере, в какой названные нормы ограничивают размер субсидии в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год». Решение вступило в силу, и вот теперь мэр Орла Юрий Парахин во исполнение решения Верховного суда внес изменения в оспоренный документ. Наиболее важные поправки касаются формулы расчета сумм субсидий перевозчикам. Она заметно изменилась по сравнению с оригиналом. Главное изменение – из нее исчез лимит бюджетных обязательств.

Новая формула предельно проста: из регулируемого тарифа вычитается стоимость проезда льготников, после чего полученная разница умножается на количество пассажиров, перевезенных конкретным перевозчиком соответствующего вида транспорта за отчетный период по всем видам льготных проездных билетов. При этом стоимость проезда льготников определяется путем деления доходов от пополнения электронных проездных билетов для пенсионеров и учащихся на фактическое количество перевезенных пассажиров по данным проездным билетам за отчетный месяц.

Насколько справедлива такая формула, судить все тем же перевозчикам. В любом случае они добились локальной победы, добравшись до Верховного суда. Согласно действующей редакции постановления, субсидия предоставляется перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок по льготным проездным билетам, например, для студентов и пенсионеров. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Орла.

ИА «Орелград»