Разбойничать в Орловской области стали реже

Силовики оценили криминогенную обстановку в регионе.



Управление МВД России по Орловской области обнародовало информацию о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам первого полугодия 2022 года. Сообщается, что в отчетном периоде времени оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел области была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности. Кроме того, приоритетами правоохранителей были контроль за миграционной ситуацией, защита личных и имущественных прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений.

«Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, — следует из справки УМВД. — По итогам шести месяцев на территории Орловской области зарегистрировано 4357 преступлений. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 17 районах области, наибольшее: в Должанском, Корсаковском, Знаменском и Сосковском районах».

Также отмечено, что в отчетном периоде меньше, чем годом ранее, было зарегистрировано разбойных нападений и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Реже выявлялись и факты фальшивомонетничества. В структуре преступности 61,7 процента приходится на преступления против собственности. Кроме того, 12,7 процента составляют преступные посягательства против личности, 8,7 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 5,4 процента – правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Ранее «Орелград» сообщал, что в отчетном периоде на территории Орловской области также было выявлено 378 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 255, относящихся к категории тяжких или особо тяжких. Отметим, что 51 преступление совершено в крупном и особо крупном размере. В целом в первой половине года сотрудниками органов внутренних дел в регионе было выявлено 84 преступления коррупционной направленности.

ИА «Орелград»