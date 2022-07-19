Спор о бюсте Жукова в Орле дошел до суда

Чиновники предъявили иск подрядчику, хотя ранее сами же приняли работы.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» к индивидуальному предпринимателю. Речь шла об обязании ответчика привести в соответствие с требованиями муниципального контракта постамент, «вырастающий» из массы серого грубообработанного гранита». Судом были установлены следующие обстоятельства. Авторским коллективом был разработан эскизный проект «Благоустройство площади Жукова с установкой бюста Жукова» в городе Орле. Согласно проекту, бюст состоит из скульптурной части высотой около 130 см, выполненной из бронзы, и постамента, выполненного из гранита с грубой и полированной отделкой высотой 210 см, стоящей на гранитной плите. В августе 2019 года прошло заседание градостроительного совета, на котором рассматривался проект благоустройства площади маршала Жукова с установкой бюста. Было единогласно принято решение об одобрении представленного проекта. Спустя несколько дней эскизный проект подрядчика был согласован областным управлением по государственной охране объектов культурного населения.

Год спустя между МКУ «УКХ г. Орла» и ИП Мартыновым был заключен муниципальный контракт. Подрядчик обязался поставить постамент для бюста Жукова. Цена контракта составляла 299 тысяч рублей. По контракту поставщик обязан устранять все выявленные заказчиком недостатки и дефекты за свой счет. Как подтвердили участники спора, правоотношения сторон по изготовлению и поставке бюста Жукова не относятся к предмету указанного контракта, так как бюст маршала изготавливал другой подрядчик по иному муниципальному контракту.

То есть в данном случае предметом закупки была именно «поставка постамента для бюста». В описании было указано, что постамент представляет собой прямоугольник, размером в плане 700 мм х 600 мм, высотой 2200 мм из полированного гранита коричневого цвета, «вырастающий» из массы серого грубообработанного гранита. Постамент установлен на плите коричневого полированного гранита, размером: 2000 мм х 2000 мм х 150 мм. Буквы и звезда гравируются по граниту и окрашиваются бронзовой краской».

В августе 2020 года по акту приема-передачи товара от ответчика истцом был принят постамент бюста маршала Жукова. В акте отражено, что «принятый товар, согласно данному акту, соответствует требованиям, предъявленным муниципальным контрактом». В предмет контракта не входила установка бюста и постамента на площади Жукова, однако по устной просьбе истца ответчик выполнил данные работы безвозмездно. В ноябре 2021 года была проведена проверка и выявлены недостатки и дефекты: вдруг выяснилось, что составной заколотый грубообработанный гранит не соответствует форме, указанной в эскизном изображении муниципального контракта. Данные недостатки были выявлены комиссией «УКХ» и отражены в соответствующем заключении.

Ответчик отказался заменять установленный грубообработанный гранит на гранит, соответствующий эскизному проекту. Из объяснений в судебном заседании следует, что «заказчик одобрил такое решение, поскольку памятник изначально возник в таком виде». Суд изучил массу документов и заслушал свидетелей, предупредив их о возможной уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В результате арбитраж установил, что «на момент приемки товара истцом он уже не соответствовал эскизному проекту и приложению к контракту. Недостатки поставленного товара были явными, но истец принял данный товар без каких-либо замечаний, поэтому он лишается права ссылаться на недостатки постамента, которые он видел при приемке». В связи с этим в удовлетворении заявленных требований было отказано.

ИА «Орелград»