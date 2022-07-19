Тысячи новорожденных поросят погибли в пожаре на ферме «Черкизово» под Орлом

16 июля на ферме произошло короткое замыкание.

В субботу, 16 июля, более четырех с половиной тысяч поросят погибли при пожаре на ферме «Черкизово — Свиноводство» во Мценском районе. Об этом сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

Вероятной причиной возгорания послужило короткое замыкание, произошедшее в результате перегруза сети. При этом, эксперты не исключают, что свою роль могла сыграть и накрывшая регион стихия.

По состоянию на вчерашний вечер на ферме в поселке Белый колодец погибло 444 свиноматки и 4 114 поросят возрастом до 17 дней. Трупы отгружают на Лебедянский ветсанутильзавод.

Сообщается, что помещение и все животные были застрахованы в «РСХБ — страхование».

ИА «Орелград»