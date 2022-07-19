В облизбирком не возьмут прокуроров и уголовников

Избирательная комиссия Орловской области обновила свой регламент.



В Орле состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Орловской области. Среди прочих вопросов члены комиссии признали утратившим силу регламент, который определял порядок и правила работы Избирательной комиссии с 2016 года. Ему на смену утвержден новый регламент. В соответствии с ним комиссия действует на постоянной основе и является юридическим лицом, имеет гербовую печать со своим наименованием, печати, штампы, бланки, эмблему, а также на праве оперативного управления обособленное имущество.

Она состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Формирование комиссии осуществляется Орловским облсоветом народных депутатов и губернатором. Срок полномочий – пять лет. Членами комиссии с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства РФ, а также граждане РФ, имеющие гражданство или подданство другого государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в другой стране.

Кроме того, членами облизбиркома с правом совещательного голоса не могут быть граждане РФ, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, граждане РФ моложе 18 лет, депутаты и главы местных администраций, судьи (за исключением судей, находящихся в отставке) и прокуроры, граждане с неснятыми и непогашенными судимостями. Запрет распространяется и на тех, кто был подвергнут в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания срока, в течение которого такой человек считается подвергнутым административному наказанию.

Членами облизбиркома не могут также быть сенаторы, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов и избирательных объединений, командиры воинских частей, руководители военных организаций и учреждений. Деятельность комиссии базируется на основе коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию. Решения и иные акты облизбиркома, принятые в пределах его компетенции, обязательны для органов власти, госучреждений, кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей, нижестоящих избирательных комиссий и др.

ИА «Орелград»