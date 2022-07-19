В Орле пострадала 13-летняя девушка, упавшая с мотоцикла

26-летний водитель мотоцикла также получил травмы.
Вчера днем 13-летняя пассажир мотоцикла получила травмы в результате аварии в Советском районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
В 15.30 26-летний водитель мотоцикла Yamaha YZF600R ехал по улице Генерала Родина со стороны Веселой в направлении Наугорского шоссе. В этот момент на главную дорогу выезжал 63-летний водитель автомобиля «Лада Веста».
В результате последующего столкновения телесные повреждения получили мотоциклист и его несовершеннолетняя попутчица.
ИА «Орелград»