Зачем в Орле проверяют алкоголиков

С «антисоциальными» гражданами проводят профилактические беседы.



В Орле сотрудники компетентных служб проводят дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни. С ними проводят профилактические беседы. Организация такой работы была предписана постановлением мэра Орла Юрия Парахина, который ввел на территории областного центра особый противопожарный режим. Как уже писал «Орелград», сначала губернатор Андрей Клычков объявил о введении такого режима во всем регионе. Вслед за этим власти на местах приняли собственные правовые акты, в том числе и в Орле.

В частности, мэр Юрий Парахин в своем постановлении распорядился ограничить пребывание граждан на всей территории лесопарков «Лужки» и «Андриабуж». Въезд в них транспортных средств также ограничен. На время особого режима запрещено проведение в указанных лесопарках всех видов работ, за исключением аварийно-спасательных и работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Также мэр поручил создать оперативные группы по организации и осуществлению мероприятий по сбору, анализу и обмену информацией. Руководители оперативных групп ежедневно до 16.00 отчитываются о проделанной за сутки работе в МКУ «ЕДДС города Орла».

По традиции, власти предписали уделить особое внимание профилактической работе с населением. Так, территориальным управлениям мэрии было предписано довести до председателей домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов требования по соблюдению пожарной безопасности. МКУ «Управление коммунального хозяйства города Орла» Парахин поручил организовать патрулирование мобильной патрульной группой лесопарковых зон для выявления очагов пожаров и оперативного реагирования на них.

Этому же учреждению было поручено организовать взаимодействие с пожарно-спасательными частями «для оперативного принятия мер по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами», и установить предупредительные аншлагов с информации об ограничении доступа на территории «Лужков» и «Андриабужа». УМВД по городу Орлу рекомендовано организовать патрулирование границ лесопарковых зон для ограничения посещения гражданами лесопарковых зон и въезда в них транспортных средств, а также соблюдения гражданами особого противопожарного режима. «Орелводоканал» должен организовать контроль за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва техники в случае необходимости подвоза воды к месту пожара.

ИА «Орелград»