Закончился прием документов на довыборы в горсовет Орла

19.7.2022 | 11:52 Новости, Политика

На четыре мандата претендуют 25 человек.

Накануне, 18 июля, в 18:00 часов завершился срок представления документов для выдвижения на дополнительных выборах депутатов Орловского городского Совета по одномандатным избирательным округам № 4, 10, 21, 22.

Своих представителей в горсовете хотят видеть реготделения восьми партий: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Партия дела», «Яблоко», «Пенсионеров», «Новые люди», «Справедливая Россия» . Все списки заверены, отказов не было, информирует избирком.

Выдвинуто 25 кандидатов, в том числе три самовыдвиженца. На 18 июля один уже зарегистрирован. Это заместитель координатора регионального отделения ЛДПР по Северному району Орла Дмитрий Юдин.

Кресла оказались вакантными после ухода четырех депутатов из горсовета в заксобрание региона в 2021 году.

ИА «Орелград»

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