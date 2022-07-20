Безработный заплатил 120 тысяч рублей, чтобы сберечь права

20.7.2022 | 7:36 Новости, Происшествия

Приставы рассказали поучительную историю должника по алиментам.


В Орловской области очередной должник по алиментам под гнетом принудительных мер взыскания полностью рассчитался со своим долгом. Примечательно, что он заплатил крупную сумму, хотя официально нигде не работал. Подробности сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области. Долг был погашен в рамках исполнительного производство, которое находилось в ведении Хотынецкого межрайонного отделения судебных приставов.

Оно было заведено на жителя Знаменского района. Ранее суд обязал его ежемесячно выплачивать в пользу троих несовершеннолетних детей алименты – ровно половину от всех видов доходов. Как говорят приставы, мужчина производил выплаты нерегулярно, из-за чего у него начал расти долг. При этом некоторое время он нигде не работал, в результате его задолженность превысила 120 тысяч рублей. Приставы начали искать варианты взыскания с него данной суммы.

«В рамках исполнительного производства было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит легковой автомобиль, — рассказали в УФССП. — Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данного имущества и предупредил мужчину, что в случае неуплаты задолженности будет вынесено постановление об ограничении его в специальном праве».

Мера оказалась действенной. Приставы считают, что должник побоялся стать «пешеходом», ведь ограничение в специальном праве – это временное приостановление действия водительских прав. Чтобы сберечь свои права, он погасил всю задолженность, то есть выплатил свыше 120 тысяч рублей. Приставы отмечают, что после этого он также поспешил трудоустроиться. К слову, приставы уже направили постановление на место его работы – впредь алименты с данного гражданина автоматически будут списывать при начислении ему зарплаты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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