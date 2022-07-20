«День косоворотки» провели в Орловской области

Праздник прошел на территории Новосильского района.



В Орловской области в Единый день фольклора на территории Новосильского района, в селе Задушное, прошел сельский праздник «День косоворотки». Подробности сообщил Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ), который вот уже второй год проводит акцию «День косоворотки». Организаторы говорят, что она пользуется большой популярностью по всей нашей стране. Например, на днях к участию в этой акции присоединился город Оса из Пермского края. Этот город в конкурсе представляет Осинский Центр культуры и досуга.

Тем временем, в ООЦНТ пояснили, что праздник в Задушном организовала Валентина Болгари, местный этнограф, хранитель традиций и просто увлеченный человек. На сельской площадке ей удалось собрать коллективы из разных районов Орловской области. Например, гостем праздника стал коллектив «Калиновый садок» из села Ильинское Хотынецкого района. «Косари показывали свое мастерство, дети делали кукол, играли и все водили хороводы», — отметили организаторы и добавили:

«Жемчужина этих мест – Свято-Духов мужской монастырь села Задушное – известен с XII века, в этом селе находится с 1495 года и знаменит своей средневековой архитектурой; храмы, башни и постройки его сейчас активно восстанавливаются насельниками и меценатами. Село Задушное – незабываемое, атмосферное место с раздольными лугами, зеленым полями, купами ярких деревьев, обилием полевых цветов и множеством доброжелательных людей!»

Что касается одноименной фото-акции, то она была объявлена в честь народного праздника «День косоворотки». В ООЦНТ уточнили, что на участие поступило более 70 заявок. Фотографии косовороток в Орле прислали из Калининграда, Владивостока, Крыма, Нарьян-Мара, Твери, Тулы, Кирова, Нижнего Новгорода и др. В целом в фото-акции приняли участие представители 17 регионов Российской Федерации.

«Косоворотка стала символом русской мужской народной одежды, — говорят в Орловском областном центре народного творчества. — Она прочно вошла в национальную память и исторические традиции русского народа. Имеет всесословный характер, и цари, и простые крестьяне, и купцы носили эту одежду. Наша фото-акция «День косоворотки» стала настоящей «точкой сборки», центром притяжения хранителей русской памяти и культуры, объединяющей на онлайн-площадке людей со всех концов необъятной России, в обычной жизни разделенных тысячами километров и множеством часовых поясов».

Стоит пояснить, что праздник «День косоворотки» является очень молодым. В этом году он был проведен всего в третий раз. Его празднование было решено приурочить ко Дню памяти апостолов Петра и Павла.

ИА «Орелград»