Инвестора попытаются привлечь на «Наугорку» сносом и скидками

Очередной конкурс на комплексное развитие территории по Наугорскому шоссе в Орле не привлек застройщиков. Это уже третья процедура без заявок.

На территории, ограниченной улицами Цветаева, Грановского, Куйбышева, Плещеевкой и Наугорским шоссе, можно возвести около 30 тысяч квадратных метров комфортабельного жилья. Общая площадь участка около 3,85 гектара. В ближайшие два года Орел обещал построить за свой счет инфраструктурные сети, дороги и ливневки. Однако условия развития ветхого центра областной столицы все же оказались непривлекательны.

Что чиновники намерены изменить в четвертом конкурсе, узнало издание «ОрелТаймс». И.о. начальника управления градостроительства Орла Мария Родштейн пояснила, что уже снесены два дома, пять — в ближайших планах. Прорабатывается вопрос изменения условия договора в части уменьшения цены права на заключение договора КРТ. Конкретные цифры пока не называются, как и сроки проведения процедуры.

Журналисты также отмечают очевидный минус территории. Только треть – муниципальная собственность, остальное – частное. Чиновники предполагают, что застройщик должен сам выкупить гаражи, дома, магазины. Однако это значительно удорожает реализацию проекта и смещает сроки начала нового строительства. При этом у города есть возможность изъять объекты частной собственности с выкупом. Это может быть проще, чем последующие переговоры собственников и застройщика. В Орле немало примеров, когда во дворе многоэтажки стойко остается один гараж или ветхий домик.

Отметим, в администрации Орла прорабатываются десять территорий с наибольшим скоплением аварийных домов, которые могут стать площадками для комплексного развития. Именно «Наугорка» должна стать пилотной, однако что-то пошло не так.

ИА «Орелград»