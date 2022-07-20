Инвестора попытаются привлечь на «Наугорку» сносом и скидками

20.7.2022 | 15:05 Важное, Новости, Строительство

Очередной конкурс на комплексное развитие территории по Наугорскому шоссе в Орле не привлек застройщиков. Это уже третья процедура без заявок.

На территории, ограниченной улицами Цветаева, Грановского, Куйбышева, Плещеевкой и Наугорским шоссе, можно возвести около 30 тысяч квадратных метров комфортабельного жилья. Общая площадь участка около  3,85 гектара. В ближайшие два года Орел обещал построить за свой счет инфраструктурные сети, дороги и ливневки. Однако условия развития ветхого центра областной столицы все же оказались непривлекательны.

Что чиновники намерены изменить в четвертом конкурсе, узнало издание «ОрелТаймс». И.о. начальника управления градостроительства Орла  Мария Родштейн пояснила, что уже снесены два дома, пять — в ближайших планах. Прорабатывается вопрос изменения условия договора в части уменьшения цены права на заключение договора КРТ. Конкретные цифры пока не называются, как и сроки проведения процедуры.

Журналисты также отмечают очевидный минус территории. Только треть – муниципальная собственность, остальное – частное. Чиновники предполагают, что застройщик должен сам выкупить гаражи, дома, магазины. Однако это значительно удорожает реализацию проекта и смещает сроки начала нового строительства. При этом у города есть возможность изъять объекты частной собственности с выкупом. Это может быть проще, чем последующие переговоры собственников и застройщика. В Орле немало примеров, когда во дворе многоэтажки стойко остается один гараж или ветхий домик.

Отметим, в администрации Орла прорабатываются десять территорий с наибольшим скоплением аварийных домов, которые могут стать площадками для комплексного развития. Именно «Наугорка» должна стать пилотной, однако что-то пошло не так.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования