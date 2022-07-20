Мэр Орла призвал горожан вместе найти «недоделки» в работе подрядчика «Газресурс»

20.7.2022 | 9:26 ЖКХ, Новости

Парахин призвал орловцев поучаствовать в приемке работ на улице Ломоносова.

Мэр Орла Юрий Парахин призвал земляков вместе оценить качество подрядных работ воронежской компании «Газресурс», которая окончила ремонт улицы Ломоносова.

«Подрядчик готовит ул. Ломоносова к сдаче. Заверяет, что осталась лишь уборка. Вчера прошёл – действительно много мусора на зеленой зоне. Но есть и другие серьёзные недоделки, которые, надеюсь, не останутся незамеченными. Уважаемые друзья, я прошу присоединиться к приёмке и вас!», — написал мэр в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее компания «Газресурс» оскандалилась ремонтом улица Октябрьская, а также экологическими проблемами с принадлежащим им заводом «Орловский асфальт»

«Парахин решил в этот раз не принимать удар на себя из-за качества работы подрядчика, приведенного Ивановским, а разыгрывает целый спектакль по привлечению «народной экспертизы», — прокомментировал ситуацию орловский телеграмм-канал «Нострадамус», объясняя происходящее неким конфликтом «тандема Клычков-Парахин» с генералом Ивановским, замом губернатора по развитию инфраструктуры.

ИА «Орелград»

 

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