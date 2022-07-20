На выборах в Орловский горсовет применят «умные» урны

Применение технических комплексов подсчета голосов одобрил избирком.



Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об использовании технических средств подсчета голосов, а именно – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они будут применены при голосовании на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области, назначенных на 11 сентября 2022 года. Так называемые «умные» урны будут использованы при голосовании на дополнительных выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам №№ 4, 10, 21 и 22, повторных выборах депутата Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва по одномандатному избирательному округу № 17 и дополнительных выборах депутата Мценского городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6.

Также определен перечень избирательных участков, на которых будут использоваться КОИБ. Напомним, в Орле осенние выборы будет проводить территориальная избирательная комиссия Северного района. Связано это с тем, что депутаты горсовета на своем заседании приняли решение о ликвидации муниципального избиркома. Сделано это было в соответствии с обновленными требованиями федерального законодательства. Поэтому КОИБ будут переданы облизбиркомом ТИК Северного района. Всего в Орле будет использовано 18 таких комплексов.

Еще два комплекса отправятся в Ливны и Мценск — территориальные избирательные комиссии этих городов получат по одному КОИБ. В Ливнах такой комплекс будет установлен на избирательном участке № 158, созданном на базе средней общеобразовательной школы № 2, а в Мценске – на избирательном участке № 176, который расположится в здании средней общеобразовательной школы № 4. Облизбирком поручил всем трем указанным ТИК представить отчет о результатах использования КОИБ на соответствующих выборах не позднее четырех дней после определения результатов выборов и вернуть их в полной комплектации и исправном состоянии не позднее 14 сентября 2022 года.

ИА «Орелград»