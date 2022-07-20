Налоговые органы Орловской области модернизируют

С 29 августа изменится структура налоговых органов региона.



Управление ФНС России по Орловской области анонсировало предстоящую модернизацию организационной структуры налоговых органов. Сообщается, что в настоящее время проводятся соответствующие организационно-штатные мероприятия. Результатом станет то, что с 29 августа 2022 года сразу шесть налоговых инспекций будут реорганизованы путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Орловской области. В список включена инспекция ФНС по городу Орлу, а также Межрайонные инспекции ФНС №№ 3, 4, 5, 8 и 9.

«Управление является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности, — следует из сообщения регионального УФНС. — В связи с этим с 29 августа 2022 года при оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и государственных пошлин, должны указываться значения реквизитов Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области».

Ранее на заседании Общественного совета при УФНС глава налогового ведомства Ирина Емельянова также затронула тему постепенного реформирования службы. Напомним, 1 июля этого года налоговики отпраздновали 32-летие со дня образования налоговых органов Орловской области. Ирина Емельянова напомнила, что еще в 1990 году начали создаваться государственные налоговые инспекции по городам и районам Орловской области. Поэтапно, год за годом, налоговая служба менялась.

«Уже в 2001 году для повышения эффективности работы в Орловской области была проведена первая реформа — укрупнение инспекций, вместо 30 создали 16 инспекций, и на этом оптимизация структуры не завершилась. Сегодня, мы также стоим на пороге нового витка в истории налоговых органов региона», — отметила тогда Ирина Емельянова. Также она анонсировала, что в текущем году структура налоговых органов Орловской области будет модернизирована и перейдет на двухуровневую систему управления.

«Миссия ФНС России звучит как высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса, — рассказала, в свою очередь, заместитель руководителя регионального УФНС Елена Михайлова. — Таким образом, наша служба на постоянной основе трансформируется в цифровую сервисную компанию, обеспечивает надежное и эффективное администрирование и оказание услуг по самым высоким стандартам».

ИА «Орелград»