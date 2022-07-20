Орел отгрузил 700 тонн зерна в Киргизию

В дружественную нам республику экспортированы семена озимой пшеницы.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, предназначенная на экспорт партия зерна на территории Орловской области предварительно прошла карантинный фитосанитарный контроль. Сообщается, что в партию входило в общей сложности 720 тонн семян озимой пшеницы двух сортов: «Алексеич» ЭС и «Тимирязевка» ЭС.

«По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — Фитосанитарное состояние, сортовые и посевные качества семян, подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и протоколами испытаний ФГБУ ЦНМВЛ».

Поскольку лабораторные испытания прошли успешно, на экспортную партию были выданы необходимые фитосанитарные сертификаты, после чего зерно по железной дороге было отправлено в Киргизию. В целом в первой половине 2022 года из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей только в другие регионы России было вывезено 2,3 миллиона тонн подкарантинной продукции, на которую был оформлен 66 181 карантинный сертификат.

«По результатам контроля в 1020 случаях в 29 тысячах тонн продовольственного и фуражного зерна были выявлены семена карантинного сорного растения – повилики, — рассказали при этом в ТУ Россельхознадзора. — Засоренное зерно направлено на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

ИА «Орелград»