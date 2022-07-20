Почти центнер наркотиков изъяли на Орловщине

Подведены промежуточные итоги борьбы с незаконным наркооборотом.



В Орловской области в первой половине 2022 года сотрудниками органов внутренних дел совместно с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 235 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В их числе оказалось 176 тяжких и особо тяжких преступлений. Такие данные приводит управление МВД России по Орловской области в сводной информации о состоянии оперативной обстановки в регионе.

В ведомственной справке подчеркнуто, что 81 преступление было совершено в крупном размере, а 18 — в особо крупном размере. В целом за полгода в регионе из незаконного оборота полицией совместно с другими правоохранительными ведомствами было изъято 88,2 килограмма различных наркотических средств и психотропных веществ. В общей структуре преступности доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в отчетном периоде времени составила 5,4 процента.

Кроме того, орловские полицейские подвели итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, она проводилась на территории Орловской области в период с 22 июня по 1 июля 2022 года и была направлена, в том числе, на выявление и ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих растений, дикорастущих очагов их произрастания. Еще одна задача состояла в пресечении каналов поступления и сбыта наркотиков растительного происхождения.

«Так, за 10 дней, на территории оперативного обслуживания правоохранительными органами региона было выявлено 16 наркопреступлений, по которым возбуждены уголовные дела: три по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, 13 – по ст. 228.1 УК РФ, — сообщает пресс-служба УМВД. – Семь преступлений имеют тяжкий и особо тяжкий состав. Выявлено шесть наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Из незаконного оборота изъято 228 граммов наркотических средств, из которых 174 грамма – наркотики растительного происхождения».

ИА «Орелград»