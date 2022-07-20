СКР возбудил дело о хищении еды у курсантов

В растрате обвиняют заведующую складом продовольственного обеспечения и ряд сотрудников Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова.

С ноября 2021 года по июль 2022 похищены продукты питания на сумму около 443 тысяч рублей. Размер нанесенного ущерба оценивается как крупный.

В основу уголовного дела легли материалы УМВД России по Орловской области.

«В настоящее время в отношении подозреваемой, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В полиции отметили, что факт противоправного деяния выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности МВД и инспекцией по личному составу института.

«При подтверждении вины, женщина будет привлечена к ответственности в установленном законом порядке», — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»