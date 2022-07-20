В Орле для привлечения туристов установят туалеты

Программу развития туризма утвердили в областном центре.



Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие центра города Орла на 2022-2030 годы». Основные ожидаемые результаты от ее реализации выглядят так: увеличение туристических поездок в город в 2,2 раза; увеличение рабочих мест в городе в туристской отрасли в 1,9 раза; увеличение объема экспорта туристических услуг из города в 2 раза. Решать эти задачи власти собираются за счет развития городского пространства с диверсифицированной экономикой и инфраструктурой, а также повышения качества не только жизни местного населения, но и пребывания гостей города.

«Создание таких условий обеспечит устойчивое пространственное развитие города и окажет существенное влияние на качество жизни горожан и пребывания гостей города посредством многофункционального использования территорий, — говорится в программе. — Выявление в границах города неэффективно используемых территорий, имеющих дополнительный потенциал развития, позволит вовлечь существующий территориальный ресурс, который, в отличие от отдаленных территорий, уже обеспечен транспортно-инженерной инфраструктурой».

Документом запланировано устройство и оснащение туристских информационных центров, предназначенных для продвижения экскурсионных программ, создания службы поддержки туристов, бронирования и продаж на основе компьютерных информационных систем. Также предусмотрено устройство архитектурной подсветки зданий, в том числе выделение зданий, имеющих архитектурную выразительность и стратегическое градостроительное положение, с помощью RGB-светильников.

В городе должны появиться ориентирующие туристов указатели, карты-схемы, навигационные и информационные конструкции и знаки. Причем они должны быть выполнены с учетом разработанной единой стилистики. Отдельным пунктом идет устройство стационарных и нестационарных туалетов. Увы, но с этим в Орле уже много лет наблюдаются проблемы. Программой предусмотрены закупка, установка и устройство туалетных кабин, в том числе с обеспечением данных объектов инженерными сетями и с учетом использования принятого архитектурного дизайн-кода. Также запланирована закупка туалетных модулей для обеспечения культурно-массовых мероприятий.

Среди других планов можно отметить вынашиваемую властями идею замены устаревших вывесок муниципальных и региональных организаций, а также частных лиц «в связи с несоотстветствием правилам благоустройства и дизайн-коду». Предусмотрена и закупка оборудования для проведения мероприятий — сценических комплексов разных форматов и оборудования для озвучки. Нашлось в программе место для обустройства арт-объектов, фотозон и смотровых площадок. В частности, планируется «устройство мест для фотографирования, обладающих привлекательным фоном и чертами узнаваемости (визитными карточками) для продвижения города Орла через социальные сети».

ИА «Орелград»