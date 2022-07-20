В Орловской области утилизируют православные кресты

Проблему утилизации крестов на кладбищах решает Орловская епархия РПЦ.



О новой инициативе сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. По его данным, в Орловской области начали масштабно решать проблему утилизации кладбищенских крестов и бережного отношения к христианским святыням. Поясним, что такие кресты устанавливают на могилах во время похорон. Зачастую они являются временными символами и стоят до тех пор, пока их не заменят памятником. В этом случае некоторые граждане попросту выбрасывают «отслужившие» кресты, по сути, оскверняя святыни. Эту проблему и начали решать на Орловщине.

«По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона теперь за каждым кладбищем в Орле и районах области закреплены приходы, которые будут заниматься сбором и утилизацией «отслуживших» крестов, — поясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Закрепленные храмы также будут проводить разъяснительную работу с посетителями кладбищ».

В епархии выразили надежду на то, что с началом нового проекта ситуация изменится. Сообщается, что к его реализации уже подключились как рядовые прихожане орловских храмов, так и православные волонтеры и священники. Планируется, что совместными усилиями они в течение месяца вывезут со всех крупных кладбищ «отслужившие свое и невостребованные» кресты. Организаторы акции рассчитывают на помощь со стороны местных администраций и похоронных служб и организаций, ответственных за содержание кладбищ.

«Первыми площадками, на которых собирали кресты в прошедшую субботу, стали кладбища Орловского муниципального округа, — рассказали в митрополии. — На Пашковском кладбище близ села Плещеево, более известном как кладбище «Березки», работали прихожане и волонтеры гарнизонного Казанского храма при Академии ФСО в Орле. А на кладбище в селе Образцово сбор святынь проводил приход храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который находится в микрорайоне «Зареченский» города Орла. В течение дня с обоих погостов удалось вывезти несколько машин с могильными крестами».

Собранные кресты участники акции отвезли в скит Свято-Успенского мужского монастыря, расположенный в деревне Азаровка. Далее их «сожгут в непопираемом месте, соблюдая все требования пожарной безопасности». В митрополии подчеркнули, что сжигать ветхие святыни – это обычай Православной Церкви. Добавим, что уже в ближайшее время возле кладбищенских храмов и часовен будут оборудованы специальные площадки для сбора крестов. На тех кладбищах, где храмов нет, обустроят площадки с информационными указателями.

ИА «Орелград»