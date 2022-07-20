Во Мценске пылает многоквартирный дом: опубликованы видео жуткого пожара

МЧС, полиция и прокуратура разбираются в произошедшем.

В социальных сетях появились видеозаписи из Мценска, где сегодня днем загорелся жилой многоквартирный дом.

По информации пресс-службы МЧС, возгорание произошло сегодня в 12.14 в одном из домов на улице Заводская. На место пожара сразу были направлены силы трех пожарно-спасательных частей.

Причины инцидента пока не известны, так же как и данные о пострадавших и эвакуированных жителях. Помимо спасателей, на улицу Заводская выехали представители полиции и прокуратуры, в том числе — Мценский межрайонный прокурор.

«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирных домах», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





ДОПОЛНЕНИЯ.

Эвакуировано 15 человек, жертв нет.

«По поручению первого заместителя Губернатора Орловской области Вадима Соколова будет создан пункт временного размещения граждан на базе БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». На место происшествия выехал заместитель Губернатора Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский», — сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

ИА «Орелград», видео «Подслушано Мценск»