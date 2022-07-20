Во Мценске пылает многоквартирный дом: опубликованы видео жуткого пожара

МЧС, полиция и прокуратура разбираются в произошедшем.
В социальных сетях появились видеозаписи из Мценска, где сегодня днем загорелся жилой многоквартирный дом.
По информации пресс-службы МЧС, возгорание произошло сегодня в 12.14 в одном из домов на улице Заводская. На место пожара сразу были направлены силы трех пожарно-спасательных частей.
Причины инцидента пока не известны, так же как и данные о пострадавших и эвакуированных жителях. Помимо спасателей, на улицу Заводская выехали представители полиции и прокуратуры, в том числе — Мценский межрайонный прокурор.
«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирных домах», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
ДОПОЛНЕНИЯ.
- Эвакуировано 15 человек, жертв нет.
- «По поручению первого заместителя Губернатора Орловской области Вадима Соколова будет создан пункт временного размещения граждан на базе БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». На место происшествия выехал заместитель Губернатора Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский», — сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».
ИА «Орелград», видео «Подслушано Мценск»