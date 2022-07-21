Дефицит бюджета Орла превысит 1,1 миллиарда рублей

Он составит почти 40 процентов от общего объема собственных доходов.



Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского горсовета на своем внеочередном заседании внесли поправки в бюджет областного центра на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В частности, были перераспределены ассигнования на общую сумму 53,253 миллиона рублей – такова ожидаемая экономия по расходам на обслуживание муниципального долга в результате замещения коммерческих кредитов бюджетным. Напомним, Орел получил из федерального центра 1,55 миллиарда рублей на погашение коммерческих кредитов. Однако был внесен и ряд других изменений, на которые также стоит обратить внимание.

Например, основные характеристики бюджета города Орла на 2022 год теперь выглядят так: общий объем доходов планируется в сумме 11,607 миллиарду рублей, общий объем расходов — в сумме 12,752 миллиарда. Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета на текущий год составляет 1,145 миллиарда рублей, или 39 процентов общего объема собственных доходов, то есть без учета безвозмездных поступлений из бюджета Орловской области и других источников.

Депутаты по предложению администрации областного центра также утвердили источники финансирования дефицита бюджета Орла на 2022 год. Согласно приложению к решению городского парламента, почти 155,8 миллиона рублей власти города планируют получить за счет изменения остатков средств на бюджетных счетах. Иными словами, есть надежда на то, что к концу года такая сумма останется не потраченной по ряду расходных статей, благодаря чему ее можно будет пустить на погашение дефицита.

Другой источник – продажа муниципальных акций, которая, согласно планам, должна пополнить казну Орла почти на 989,3 миллиона рублей. Именно такая начальная цена установлена на 100-процентный пакет акций муниципального АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Продажа этих акций включена в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Проблема в том, что ни одни из объявленных ранее торгов потенциальных покупателей не привлекли. Все предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

Что касается других важных характеристик бюджета, то верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года установлен в сумме 2,57 миллиарда рублей, на 1 января 2024 года — в сумме 2,52 миллиарда, на 1 января 2025 года — в сумме 2,503 миллиарда рублей. Судя по этим цифрам, власти города пока не планируют новых заимствований. Стоит также отметить, что бюджет Орла на будущие годы планируется с профицитом, то есть город ожидает заработать больше, чем потратить. Так, профицит бюджета на 2023 год запланирован в сумме 50 миллионов рублей, на 2024 год — в сумме 16,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»