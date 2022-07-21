Федеральное издание уличило Клычкова в безразличии к детям-диабетикам

В отличие от Брянской и Белгородской областей, орловские власти не горят желанием помогать детям с диабетом первого типа.

Федеральное издание «Аргументы недели» обратило внимание на более чем пассивную позицию губернатора Клычкова к теме детей, больных диабетом первого типа.

В Орловской области насчитывается всего 256 детей, страдающих этой болезнью, но каждому из них нужна медицинская помощь, ответственность за которую взяло на себя государство (речь идет конкретно о закупках систем непрерывного мониторинга глюкозы). В результате организационной неразберихи, возникшей на федеральном уровне в этом вопросе, права больных были ущемлены. При этом, губернаторы обладают и полномочиями, и ресурсами, необходимыми для устранения этой несправедливости в одном конкретном регионе.

Главы других областей, включая Брянскую и Белгородскую, взяли этот вопрос на свой контроль, и нуждающиеся получили помощь. В Орловской области ситуация кардинально другая — власти не только не проявили инициативу, но и всячески делают вид, что проблемы не существует.

В частности, депутат облсовета Дарья Война дважды обращалась к губернатору Андрею Клычкову, но так и не удостоилась ответа главы региона — в ответ ей пришла отписка за подписью замначальника облздрава.

В итоге, как и во многих других социальных вопросах, чиновники начали работать только после вмешательства прокуратуры и строго в рамках масштаба этого вмешательства:

«Через прокуратуру родители одного из больных детей сумели добиться обязания департамента здравоохранения обеспечить ребёнка жизненно необходимым в современных условиях прибором, который в десятки раз снижает вероятность неожиданной гибели малыша в результате диабетической комы и просто улучшает качество жизни маленького человека.

Осталось сделать то же самое ещё для 256 юных жителей Орловской области, страдающих тяжелейшим эндокринным заболеванием – инсулинозависимым диабетом, причём в самой страшной его форме – юношеским диабетом», — рассказали «Аргументы недели».

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ИА «Орелград»