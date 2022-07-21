Гаишники провели спецрейд под Орлом

Сотрудники ГИБДД проверяли водителей автобусов и грузовиков.



Как сообщили в администрации Мценского района со ссылкой на силовиков, специальный профилактический рейд прошел на дорогах этого муниципального образования. Его провели сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский». Сообщается, что это были «дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов».

Поясним, что свое внимание участники рейда сосредоточили на автобусах и грузовиках. В частности, проверялось техническое состояние этих машин, а также соблюдение водителями не только скоростного режима, но и режима труда и отдыха. Иными словами, целью рейда было усиление контроля за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями автобусов и грузовиков.

Как следует из официального сообщения, в ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли наличие и исправность в транспортных средствах тахографов. У водителей проверялось наличие и использование карточек и оформленных надлежащим образом путевых листов с отметками медицинского работника и контролера. Также инспекторы осматривали автобусы и грузовики на соответствие их конструкции и технического состояния предъявляемым требованиям. В ОГИБДД отметили, что в ходе мероприятия применялись измерительные приборы, полученные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно статистике, за первое полугодие 2022 года сотрудниками Мценского отделения ДПС было составлено 174 административных материала в отношении водителей, управлявших неисправными транспортными средствами — при наличии условий, при которых эксплуатация машин запрещена. Еще 49 административных материалов было составлено в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию транспортных средств, семь административных материалов — в отношении юридических лиц.

ИА «Орелград»