Оценена надежность энергосистемы Орловской области

Анализ провели специалисты по поручению правительства региона.



Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило программу развития электроэнергетики на ближайшие годы. Она предусматривает мероприятия по модернизации подстанций. Энергетики за счет собственных инвестиций заменят морально и физически устаревшее оборудование. Разработка программы базировалась на результатах анализа надежности энергосистемы региона. «Устойчивое функционирование единого сетевого электроэнергетического комплекса России невозможно без надежной и качественной работы распределительных электрических сетей, которые являются завершающим звеном в системе обеспечения потребителей электроэнергией и находятся в непосредственном взаимодействии с конкретным потребителем», — говорится в паспорте этого документа.

Специалисты поясняют — под надежностью энергосистемы понимается способность осуществлять передачу и распределение электроэнергии требуемого качества от источников к потребителям в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Согласно данным анализа, установленное на объектах энергосистемы Орловской области основное электротехническое оборудование, определяющее надежность и экономичность работы, было изготовлено в основном в 1970-1980-е годы. По понятным причинам оно уступает современным разработкам по техническим характеристикам, массогабаритным показателям и параметрам надежности. В связи с этим оно требует периодического и возрастающего по объемам с ростом срока службы ремонтного обслуживания.

«Преодоление тенденции старения основных фондов сетей региональных сетевых компаний (РСК) и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению является первоочередной задачей сетевых компаний энергосистемы, — отмечают авторы программы. — На 1 января 2022 года ВЛ 110 кВ (ВЛ – это воздушная линия электропередачи – прим. «Орелград») энергосистемы Орловской области общей протяженностью 1219,83 км прослужили 40 лет и более. На основании представленных исходных данных о сроках ввода основного электротехнического оборудования можно заключить, что 93,5 процента ВЛ 110 кВ и порядка 82,6 процента подстанций ПС 110 кВ отработали свой срок (30 лет) и требуют проведения работ по техперевооружению или строительства новых вместо отработавших».

Большой уровень износа сетевого и подстанционного оборудования снижает надежность потребителей региона, — поясняют эксперты. Надежность обеспечивается за счет мониторинга состояния сети, технически грамотной эксплуатации, своевременной диагностики, планового ремонтно-профилактического обслуживания, модернизации и технического перевооружения. А при планировании развития электрической сети основным способом обеспечения надежности является резервирование ее элементов, то есть резервирование пропускной способности и структуры сети. Как следует из программы, существующие сети 110 кВ нельзя считать высоконадежными, в первую очередь, из-за высокого уровня износа сетевого и подстанционного оборудования.

ИА «Орелград»