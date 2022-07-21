Орловцы вступают в партию в дань памяти Владимиру Жириновскому

Особый мемориальный прием стартовал 1 июля. Вновь вступившие получат партийный знак «Жириновский НАВСЕГДА». Прием продлится до конца года.

Как пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, это возможность быть с партией тем, кто разделяет позиции Жириновского, позиции ЛДПР.

«Именно Жириновский обрисовал ту ситуацию, предвидя знаковые ее составляющие, которую мы переживаем сегодня. Когда мы говорим о нем «пророк» — мы говорим абсолютно обоснованно. Мемориальный прием — это дань его памяти», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Координатор Орловского отделения ЛДПР Владислав Числов отметил, что орловцы положительно отнеслись к мемориальному приему. За две недели пришло более 80 заявлений из всех районов.

«На прошедшей 20 июля видеоконференцсвязи с регионами лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил Орловскую область как один из регионов где поддержка ЛДПР очень высока и об этом говорят темпы мемориального приема»

ИА «Орелград»