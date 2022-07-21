Орловские центры занятости модернизируют

«Биржи труда» получат электронные очереди и единый бренд.



В Орловской области нарастающими темпами ведется работа по модернизации районных центров занятости. Проект стартовал в прошлом году. Как уточнили в региональном управлении труда и занятости, он является федеральным и предусматривает поэтапное внедрение единых требований к деятельности органов службы занятости. В Орловской области первопроходцем в этом отношении стал центр занятости населения Мценского района. В рамках пилотного для региона проекта там был проведен капитальный ремонт, рабочие места оснастили новым оборудованием, обновили мебель и компьютеры, приобрели брендовые стеллажи, облучатели-рециркуляторы воздуха для помещений, а также закупили униформу для работников.

«Фирменный стиль оформления, разработанный Минтрудом РФ для модернизированных центров занятости, придал Мценскому центру привлекательный и современный внешний облик, — считают в областном управлении труда и занятости. — Разработаны и успешно применяются технологические схемы предоставления комплекса услуг, оказываемых с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей».

В Мценске обновленный центр торжественно открылся еще в январе текущего года. Однако, как уверяют областные власти, в процесс модернизации уже вовлечены все центры занятости Орловской области. На сегодняшний день 13 из них уже оснащены электронной очередью. Для всех центров приобретены брендовые вывески, новая мебель, компьютеры и другая техника. Кроме того, автоматизирован обмен между региональной и федеральной информационными системами службы занятости. Это упростит и облегчит поиск работы и работников в электронной форме.

«Благодаря мероприятиям по модернизации центры занятости постепенно превращаются в клиентоориентированные кадровые центры, с новейшим оснащением и оборудованием, которые помогут в разы сократить время на поиск оптимального решения при оказании гражданам услуг в сфере занятости», — говорят в управлении. Добавим, что в эти дни активно идет модернизация центра занятости населения Заводского района города Орла. Он станет вторым в регионе современным центром, «оцифрованным» в рамках нацпроекта «Демография».

«Заводской район – крупнейший и самый густонаселенный из всех районов Орла, — напоминают в управлении. — По состоянию на 1 июля на учете в центре занятости Заводского района зарегистрировано 314 безработных, с начала года трудоустроено 222 человека».

ИА «Орелград»