Орловские дружинники пресекли полторы сотни правонарушений

Силовики оценили вклад общественников в охрану порядка.



В Орловской области в первой половине 2022 года при участии народных дружин было раскрыто три преступления и пресечено 162 административных правонарушения. Такие данные приводит региональное управление МВД России. Силовики оценивают вклад народных дружин в охрану правопорядка как очень значимый и весомый. В целом в Орловской области в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

Активно используется и современная техника. Технологии буквально помогают раскрывать и пресекать преступления. Например, согласно данным УМВД, в текущем году в регионе с использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто уже восемь преступлений и пресечено 124 административных правонарушения. Всего же за первую половину текущего года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 20 159 административных правонарушений. Отметим, что эта статистика не учитывает данные о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Отчетность по ним ведется отдельно.

Что касается правонарушений, подпадающих под действие КоАП РФ, то одним из самых распространенных традиционно является распитие спиртных напитков в общественном месте. В УМВД отмечают, что ответственность за это предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ, по которой за шесть месяцев текущего года было составлено 5397 протоколов. По сути, четверть всех административных правонарушений, выявленных в том году в регионе, приходится на указанную статью.

Кроме того, 1825 административных протоколов было составлено по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 1032 протокола — по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Добавим также, что в рамках реализации регионального административного законодательства сотрудниками орловской полиции за полгода было составлено 696 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Напомним, что наказание за такое правонарушение предусмотрено не КоАП, а статьей 10.1 закона Орловской области об ответственности за административные правонарушения.

ИА «Орелград»