Орловский регоператор «Зеленая роща» оштрафован за игнорирование требований прокуратуры

21.7.2022 | 14:54 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Компания выплатит символический штраф за несвоевременный вывоз мусора.

Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оштрафован на 50 тысяч рублей за игнорирование требований прокуратуры.

Ранее прокуратура Глазуновского района направила представление в адрес руководителя «Зеленой Рощи» за ненадлежащий вывоз мусора с контейнерных площадок, расположенных в поселке Глазуновка, селе Никольское и поселке Соревнование.

Регоператор проигнорировал эту ситуацию, за что получил штрафную санкцию. После этого вывоз накопившихся отходов все же был организован.

ИА «Орелград»

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