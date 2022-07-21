Орловское управление коммунальным хозяйством возглавил Максим Лобов

Бывший начальник управления муниципального имущества и землепользования снова в деле.

Максим Лобов начиная с сегодняшнего дня вступил в должность начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

«Свой трудовой путь начал в 1988 году. После прохождения военной службы работал инженером в коммерческих организациях, с 1993 года – на руководящих должностях. С марта 2014 года по февраль 2019 года – начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла. До апреля 2020 года – региональный представитель ООО «Вторполимер». До июля 2022 года – первый заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик», — напомнили в пресс-службе мэрии трудовую биографию Лобова.

Отметим, что в отличие от некоторых других чиновников, получивших руководящие должности при мэре Юрии Парахине, у Максима Лобова нет судимостей за уголовные преступления. Хотя под следствием он все же побывал. Возглавляя на протяжении пяти лет управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла, он подозревался в занижении стоимости «Базы строительных товаров» во время ее приватизации. При этом, Лобов не только «вышел сухим из воды», но даже добился от государства немалой финансовой компенсации за незаконное преследование.

ИА «Орелград»