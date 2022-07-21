Почти половина орловских объектов ЖКХ не готова к отопительному сезону

21.7.2022 | 14:15 ЖКХ, Новости

«Дедлайн» — 15 сентября.

По состоянию на сегодняшний день готовность орловского жилого фонда к отопительному сезону оценивается в 52 %, объектов социальной сферы — в 59 % Эти цифры озвучил Григорий Шайкин, глава областного департамента ЖКХ, выступая на еженедельном совещании с главами муниципальных образований.

Есть, впрочем, и хорошие новости:

«Выросло количество муниципалитетов, которые своевременно рассчитываются за потребленные тепло-энергоресурсы. Так, была отмечена положительная динамика расчетов за ТЭР в Ливнах, Ливенском, Болховском, Троснянском, Свердловском, Покровском, Новосильском, Сосковском, Дмитровском и Колпнянском районах. В областной столице на подготовку к предстоящему отопительному периоду предприятиями ЖКХ всех форм собственности запланировано израсходовать 341,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе губернатора.

В Орловской области подготовка потребителей тепловой энергии должна быть завершена в срок до 15 сентября, а ресурсоснабжающих организаций −  в срок до 1 ноября .

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования