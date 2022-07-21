Почти половина орловских объектов ЖКХ не готова к отопительному сезону

«Дедлайн» — 15 сентября.

По состоянию на сегодняшний день готовность орловского жилого фонда к отопительному сезону оценивается в 52 %, объектов социальной сферы — в 59 % Эти цифры озвучил Григорий Шайкин, глава областного департамента ЖКХ, выступая на еженедельном совещании с главами муниципальных образований.

Есть, впрочем, и хорошие новости:

«Выросло количество муниципалитетов, которые своевременно рассчитываются за потребленные тепло-энергоресурсы. Так, была отмечена положительная динамика расчетов за ТЭР в Ливнах, Ливенском, Болховском, Троснянском, Свердловском, Покровском, Новосильском, Сосковском, Дмитровском и Колпнянском районах. В областной столице на подготовку к предстоящему отопительному периоду предприятиями ЖКХ всех форм собственности запланировано израсходовать 341,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе губернатора.

В Орловской области подготовка потребителей тепловой энергии должна быть завершена в срок до 15 сентября, а ресурсоснабжающих организаций − в срок до 1 ноября .

ИА «Орелград»