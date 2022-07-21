Под Орлом 13-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей

Автомобиль «Опель Астра» столкнулся с грузовиком и ВАЗом.

Вчера днем 13-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 13.20 на 439-м километре трассы М2 «Крым» грузовик МАЗ-544018-1320-031 с полуприцепом «Кегель» врезался в легковушку «Опель Астра». В результате столкновения «Опель» въехал в ВАЗ 21124, припаркованный рядом.

Водители транспортных средств не пострадали, но досталось несовершеннолетнему подростку, которая была пассажиром «Опеля». Она получила телесные повреждения, но после осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»